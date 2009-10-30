Yoğurtla yağlarınızdan kurtulun

Zayıflamayla ilgili çok çeşitli cerrahi operasyonlar yapılmaktadır. Ama bunların hangisinin doğru olduğu ve sağlıklı bir çözüm getirdiği tartışılır. Bunun için tecrübe ve klinik deneyimler gerekmektedir. Mideyle ilgili yapılan operasyonlar zayıflamak için kesin çözüm olarak görülmemelidir.



Mideye balon yerleştirilmesi, mideye kelepçe takılması veya midenin bir bölümünün alınması yeme miktarlarını ciddi oranda azaltacak operasyonlardır. Fakat bunun yanında beslenme daha önemli olmaktadır, vücudun ihtiyacı olan besinleri çok fazla eksiltmek başka sağlık problemlerine neden olabilir.



Midedeki balonla beslenmek



Mideye yerleştirilen balon tokluk hissini arttırarak daha az yemenizi sağlar. Fakat ilk zamanlar daha zordur, çünkü midenizdeki bir kütleye alışmanız zaman alır. Bu operasyon öncesinde beslenme ve yaşam şekli değişikliği yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Operasyon sonrasında diyetisyen kontrolünde düşük kalorili ama besleyici yiyeceklerden oluşan bir beslenme programı uygulamalısınız aksi takdirde sağlıksız kilo verirsiniz ve kas kaybedebilirsiniz. Mide hacmi daha az yiyecekle çabuk dolacağı için hacmi küçük ama besin değeri yüksek yiyecekler yenmeli, mesele elma yerine kuru incir gibi... Hem iyi beslenip hem kilo vermek için mutlaka diyetisyen kontrolünde olmalısınız.



Operasyon sonrası sağlıklı beslenme



Mide balonu ve mide kelepçesi takılması veya midenin bir bölümünün alınması gibi cerrahi operasyonlar sonrası yedikleriniz ve davranışlarınız çok önemli. Yaşam şeklinizi değiştirmediğiniz sürece verdiğiniz kiloyu korumanız zordur ve zamanla kilo almanız bile mümkün. Mideye yerleştirilen balon ya da kelepçe çıkarıldıktan sonra daha dikkatli olmalısınız. ‘Nasıl olsa artık kilo almam’ demeyin, çünkü mideniz ne kadar yerseniz ona alışır. Kendi deneyimlerimden size örnek vermek istiyorum; mide balonu takılıp, bir miktar kilo verdikten sonra balon çıkarıldığında yine eski kilosuna dönen kişiler var ve eğer yeme davranışlarını değiştirmedikleri sürece bu da geçici bir çözüm.



Amaç; Daha az yemeyi sağlamak



Mide küçültme operasyonların hepsinde amaç daha az yemeyi sağlamak ve daha az kalori almaktır. Ancak unutmayın hiçbir yöntem, sizin hiç çaba göstermenize gerek kalmadan kilo vermenizi ve hayat boyu bu kiloyu korumanızı sağlayamaz. Bu tip operasyonlar kilo verdiğinizi gördüğünüzde sizi motive eder, daha dengeli beslenmeniz ve dikkat etmeniz açısından destekleyebilir. Eğer bu şekilde düşündüğünüz zaman mutlaka faydası olur ancak sizde daha az yemeğe alışmak için kendinizi buna odaklamalısınız.



Zayıflarken unutmayacağınız besin;Yoğurt



Kilo vermek için beslenmenizde mutlaka yoğurt yemeğe çalışın. Daha önceden de bahsettiğim gibi yoğurt ve süt ürünlerindeki kalsiyum vücuttan yağı atmada çok etkili. Özellikle yağsız yoğurdu her gün mutlaka 2-3 kase yemeğe çalışın. Yoğurt sadece zayıflamak için değil, kemikleriniz için gerekli kalsiyum için, mide ve barsak sağlığınızı korumak içinde çok önemlidir.

