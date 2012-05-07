Yoğurt yiyen fare daha ince ve seksi

Obeziteyle mücadelede probiyotik yiyeceklerin etkisini araştıran bilim insanları, beklediklerinden daha iyi sonuçlar elde etti: Yoğurt, sadece fareleri inceleştirmiyor, onları daha da seksi yapıyor.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar, yoğurt yemenin yaşla bağlantılı olan kilo alımlarının önüne geçtiğini gösteriyor. ABD’nin Massa¬chusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan son araştırmalar, yoğurdun sadece insanlarda değil, farelerde de gözle görünür değişim sağladığını ortaya koydu.

MIT araştırmacıları Eric Alm ve Susan Erdman, yoğurdun yaşla gelen kiloların nasıl önüne geçtiğini anlamak için bir deney yaptı. Biyolog olan Alm, “Belki de bu durum bağırsaklarımızda yaşayan sağlıklı bir bakteriden kaynaklanıyordur... İnsan vücudundaki bakteriler, hücre sayısının 10 katı. Yoğurttaki probiyotikler (mikroorganizmaların büyümesini destekleyen maddeler), kilomuzla bağlantılı olabilir” açıklamasını yaptı.

Vanilyalı yoğurt etkisi

İki araştırmacı, yoğurdun etkisini ölçmek için, bir grup fareyi normal diyetle, diğer bir grubu da aynı diyetin yanında verdikleri vanilyalı yoğurtla besledi. Erdman, “Fark ettiğimiz ilk şey, farelerin kürklerindeki değişim oldu... Çok kalın ve şaşırtıcı derecede parlaktı” dedi.

Ancak vanilyalı yoğurdun etkisi sadece parlak kürkle sınırla kalmadı. Yoğurtla beslenen fareler, daha ince bir hal alırken, erkek fareler diğerlerine “dayılanmaya” başladı. Erdman, “Yoğurt yiyen erkeklerde bir değişiklik olduğunun farkındaydık. Ancak bunun ne olduğunu ilk anda fark etmedik... Fark ettik ki kendilerini farklı kabul ediyor ve buna göre davranıyorlar. Düşünün, bunlar sadece fare” ifadesini kullandı.

Laboratuvar çalışanları, bir süre sonra yoğurt yiyen erkeklerin “kasıntı kasıntı yürümeye başladığını” tespit etti. Dahası, erkek farelerin yumurtalıkları daha belirgin hale geldi. Analizler, yoğurt yiyen erkek farelerin, normal diyetle beslenen farelere kıyasla yüzde 5, çöple beslenen farelere kıyasla yüzde 15 daha büyük yumurtalıklara sahip olduğunu ortaya çıkardı.

‘Verimlilik’ arttı

Erdman, yoğurt yiyen erkek farelerin sperm üretimi ve çiftleşme sıklığı arttı. Yoğurtla beslenen dişi fareler ise erkeklerden daha parlak tüylere sahip olurken, daha büyük yavrular doğurdu.

Alm, “Tüm bunların yoğurttaki probiyotiklerden kaynaklandığını düşünüyoruz... Bizce, bu mikroorganizmalar farelerle etkileşime girip bu etkileri ortaya çıkarıyor” dedi. Fareler üzerindeki deney henüz tamamlanmış değil, ancak bilim insanlarına beklenenden daha fazlasını sundular. Erdman, “Sanırım diyetime bugünden itibaren yoğurt ekleyeceğim” dedi.