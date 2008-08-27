Yoğurt göbekteki yağları yakıyor!

Göbeğini hızla eritmek isteyenler, bol bol yağsız yoğurt yemeli. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre; diyet listesinden yoğurdu eksik bırakmayanlar, yoğurt yemeyenlere göre daha fazla yağ yakıyor. Tennessee Üniversitesi'ndeki araştırmaya katılanlardan Dr. Michael Zemel, yoğurt yiyenlerin ortalama kilo verme seviyesinden daha fazla kilo kaybettiklerini ve kaslarını diğerlerine oranla daha fazla koruduklarını belirtti. Dr. Zemel, "Kilo verirken kasların erimesini engellemek için ilk sırayı yoğurt almalı" dedi.

