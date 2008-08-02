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Sağlık

Yoğurduma meyve karıştı!

Çocuğunuzun ara öğünleri, artık daha lezzetli daha sağlıklı.

02 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuzun ara öğünleri, artık daha lezzetli daha sağlıklı.

Hazırlama süresi: 5 dakika

4 kişilik


Gerekli malzeme

500 gr yoğurt 
4 çorba kaşığı bal 
3 şeftali 
1 elma 
2 dilim ananas

Hazırlanışı

Elmayı ve şeftalileri 1-2 çorba kaşığı sirke eklenmiş suda 20 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp iyice kurulayın. Şeftaliler, elma ve ananası küçük küpler şeklinde doğrayın. Enerji kaynağı meyveli yoğurdu bu aşamadan sonra çocuğunuzla birlikte hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz yoğurt ve balı büyük bir kapta karıştırabilir. Meyve küplerini ilave ettikten sonra küçük kaselere paylaştırabilir. Ara öğünler için çok güzel bir tarif.

(Lezzet)


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