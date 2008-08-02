Yoğurduma meyve karıştı!

Çocuğunuzun ara öğünleri, artık daha lezzetli daha sağlıklı.



Hazırlama süresi: 5 dakika



4 kişilik

500 gr yoğurt4 çorba kaşığı bal3 şeftali1 elma2 dilim ananasElmayı ve şeftalileri 1-2 çorba kaşığı sirke eklenmiş suda 20 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp iyice kurulayın. Şeftaliler, elma ve ananası küçük küpler şeklinde doğrayın. Enerji kaynağı meyveli yoğurdu bu aşamadan sonra çocuğunuzla birlikte hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz yoğurt ve balı büyük bir kapta karıştırabilir. Meyve küplerini ilave ettikten sonra küçük kaselere paylaştırabilir. Ara öğünler için çok güzel bir tarif.