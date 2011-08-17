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Yaşam

'Yoğurdu sen mi yedin' diyen karısını öldürdü

Karısına uyguladığı şiddet yüzünden bir süre cezaevinde yatan bir kişi, 'Üç kilo yoğurdu sen mi yedin?'

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Karısına uyguladığı şiddet yüzünden bir süre cezaevinde yatan bir kişi, “Üç kilo yoğurdu sen mi yedin?” diyen eşine önce sürahiyle vurdu, ardından da bıçaklayarak öldürdü.

9 yılda 4410 kadın öldürüldü!

Ataşehir Atatürk Mahallesi Şeref Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evde yaşayan Ali ve Kezban İncebacak çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, daha önce eşine uyguladığı şiddet yüzünden cezaevine girdiği öğrenilen 69 yaşındaki Ali İncebacak, eşini dövmeye başladı. Sürahi ile eşinin başına vuran Ali İncebacak, daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü.

Olayın ardından polisi arayarak durumu bildiren Ali İncebacak, eve gelen polislere teslim oldu.

Ali İncebacak, Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kadıköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Emniyetten çıkarılışı sırasında İncebacak, basın mensuplarının ''Pişman mısınız?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Hayır, pişman değilim'' yanıtı verdi.

Epilepsi rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen zanlının, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle, 2008 yılının Ocak ayında tutuklandığı ve cezaevine konulduğu bildirildi.

Zanlı, eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine aynı yılın Haziran ayında tahliye edildiği öğrenildi.


İftarda başlayan kavga sahura kadar sürdü

Bu arada, İncebacak'ın emniyette verdiği ifadesinde, eşiyle iftar saatlerinde tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Sahura kalkan eşinin ''3 kilogram yoğurdu sen mi yedin?'' diye sorması üzerine aralarında yeniden tartışma başladığını anlatan zanlının, çay demliği ile eşinin gözüne, su sürahisi ile başına vurduğu, ardından da bıçakla vücudunun 2 yerinden bıçakladığını söylediği bildirildi.

Öte yandan, çiftin 4 oğlundan ikisini 5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği de kaydedildi.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kezban İncebacak'ın cesedi de otopsi Adli Tıp Kurumu moruna gönderildi.


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