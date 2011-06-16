-YOĞUN YAĞIŞ ANKARA'YI FELÇ ETTİ ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Ankara'da aniden bastıran yağmur ve dolu ulaşımı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı şiddetini artırarak devam etti. Yağış nedeniyle, kentteki pek çok alt geçit ve yol sular altında kaldı. Özellikle Çetin Emeç Bulvarı üzerindeki altgeçiti su basması nedeniyle 3 araç mahsur kaldı. Araçtaki vatandaşların kendi imkanlarıyla araçlarından çıktıkları öğrenildi. Öte yandan, Konya-Ankara karayolunun Kepekli mevkisinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolunda yaklaşık bir saattir ulaşım sağlanamazken, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Dolu kalınlığının karayolunda yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü. Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dolu yağışının bütün ızgaraları kapattığına işaret ederek bu nedenle yollarda su birikintilerinin oluştuğunu belirtti. Yağış nedeniyle özellikle Çetin Emeç Bulvarı, Konya-Ankara karayolu, Çankaya bölgelerinde sıkıntı yaşandığını ifade eden yetkililer, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yağışın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.