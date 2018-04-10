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Yaşam

Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı

Görüş mesafesi azaldı, Boğaz'da gemi trafiği durdu

10 Nisan 2018 10:15

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyerseferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini açıkladı. Kısa bir süre sonra Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Vapur seferleri saat 09.30 sıralarında yeniden başladı.

Vapur seferlerinin iptal edilmesi, Marmaray seferlerinde yoğunluğa neden olduğu aktarıldı.

Görüş mesafesi azaldı, Boğaz'da gemi trafiği durdu

Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

Vatandaş kapıdan döndü

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar iptal olan seferlerle karşılaştı. 

İstanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe vapurla gitmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Meydan’da bulunan Kadıköy İskelesine geldi. Ancak vatandaşlar burada seferlerin iptal olduğu yazısını gördü. Vatandaşlar vapur seferlerinin başlamasını bekliyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, “İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” denildi. 

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