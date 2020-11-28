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Yaşam

Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi

28 Kasım 2020 07:42

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğaz, sis nedeniyle çift yönlü transit gemi çıkışlarına kapatıldı

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi çıkışlarına kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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