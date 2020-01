Yoğun sis İstanbul uçuşlarında paniğe sebep oldu

SİS nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen’e iniş için sıra bekleyen bir uçak yakıt durumu kritik seviyeye düştüğü için iniş önceliği istedi. İniş için sıra bekleyen uçaklardan biri de havalimanı kontrol kulesine uçaktaki bir yolcunun ameliyat dikişlerinin patladığını iletti.

Havalimanı kontrol kulesi ile uçak pilotlarının diyalogları şöyle:

‘Yolcumuzun dikişleri patladı‘

Bir yolcunun dikişlerinin patlaması üzerine pilot durumu hava trafik kontrolörlerine bildirerek iniş önceliği istedi. Pilotla kule arasındaki diyalog kayıtlara şöyle yansıdı:

Pilot: Ameliyatlı bir yolcumuz var dikişleri patları şu anda kanaması var. İniş önceliği istiyoruz.

Kule: Ambulans ve doktor istiyor musunuz?

Pilot: İstiyoruz efendim

Kule: Dinlemede kalın

Havalimanları dolu

Sis nedeniyle uçakların iniş yapacakları havalimanlarında da sıkıntı çıktı. Bazı havalimanlarının dolu olması üzerine uçaklar en yakın havalimanlarına yönlendirildi. Pilotla hava trafik kontrolörleri arasındaki dolu havalimanı konuşmaları ise kayıtlara şöyle yansıdı:

Pilot: İzmir talep ediyoruz. İzmir’e devam etmek isteriz.

Kule: İzmir dolu, Antalya Bodrum ve Dalaman’da boş yer var.

Bir başka pilota ise Kule görevlisi şöyle bilgi verdi:

Kule: Esenboğa’da yer kalmamış, Antalya, Bodrum, Dalaman mevcut yerler

Yakıtımız çok kritiğe girdi

Yakıt kritiğine giren bir başka uçak ise İstanbul’a yönlendirilmeyi talep etti.

Pilot: Sabiha Gökçen’ deki son görüş durumu öğrenebilir miyiz?

Kule: Anlaşıldı efendim. Dinlemede kalın check edelim

Pilot: Dinlemede kalamayacağız. May-day deklere etmek üzereyiz. Yakıtımız çok kritiğe girdi. Eğer görüş şartlarını garantiye almak için tekrar İstanbul’a divert etmek istiyoruz.

May-day nedir?

May day bir tehlike sinyali yayınlanırken sözlü veya yazılı olarak kullanılan sözcüktür. Denizdeki veya havadaki bir taşıtın ve onun içindeki kişilerin; yangın, patlama, çatışma, su alma, denge kaybı, karaya oturma, yere çakılma gibi olaylara ve bunların sonuçlarına maruz kalması veya bu olaylarla karşılaşma olasılığı durumlarında yapılan yardım çağrısına 'May day' kelimesi ile başlanır. May day taşımacılıktaki en önemli çağrı başlangıcıdır.