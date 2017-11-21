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Yaşam

Yoğun kardan dolayı Bolu Dağı'ndan TIR geçişine izin verilmiyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor

21 Kasım 2017 17:08

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı güzergahta, karayolları ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Karayolunun Elmalık kavşağında kontrollerini arttıran trafik ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Öte yandan yetkililer, yağışın aralıksız devam ettiği Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

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