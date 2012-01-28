-Yoğun kar yağışı YHT'yi de etkiledi ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Ankara-Konya ve Konya-Ankara arasında çalışan Yüksek Hızlı Trenler (YHT), varış noktalarına gecikmeli olarak ulaştı. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya-Ankara arasında, yoğun kış şartlarından dolayı 25 Ocak'tan itibaren YHT'nin tarife hızlarının altında çalıştırıldığı belirtildi. YHT setlerinin seferleri öncesinde hava koşullarının yol açabileceği aksaklıkların dikkate alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''27 Ocak günü Ankara ve Konya'dan karşılıklı 21.45'de hareket eden YHT setleri, yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığı ve sürgünler nedeniyle, yolun Kılavuz Dizel Trenlerle açılması ve hiçbir risk taşımayacak şekilde güvenli hale getirilmesine kadar yolda bekletilmiştir. Çalışmalar yoğun kar yağışı ve tipi altında gerçekleştirilmiştir. Yolda bekletilen YHT'lerin bekleme anlarında yolculara gerekli özen gösterilmiş, hiçbir şekilde tren dışındaki olumsuz şartlar yolculara yansıtılmamıştır. YHT setlerinin, kılavuz trenlerin yolu açması, seyrüsefer emniyetine mani şartların ortadan kaldırılması, her türlü teknik önlemin alınması neticesinde güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaşması sağlanmıştır. Yolcularımız için, tren sonrası kent içi ulaşımda servis hizmeti verilmiş, hiçbir yolcumuz mağdur edilmemiştir. Yaşanan gecikmeden dolayı yolcularımızdan özür dileriz.'' Konya'ya giden YHT'nin 03.30 sıralarında, Ankara'ya giden YHT'nin ise 04.25 civarında varış noktasına ulaştığı bildirildi.