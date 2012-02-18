Yoğun kar yağışı yarın etkisini kaybediyor!

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul’da kar yağışı özellikle Anadolu yakasında etkili oluyor. Beykoz ve Şile'de kar kalınlığı 20 cm'yi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların kayması sonucu Bolu Dağı ulaşıma kapandı. Yollarda kalan yüzlerce sürücünün imdadına Kızılay yetişti. Kızılay ekipleri çorba ve çay dağıtımı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülen kar yağışları; Batı Karadeniz (Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Zonguldak, Düzce, Sinop), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimleri), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı (Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Malatya, Şırnak, Hakkari) ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde yoğun olacak.

Tahminlere göre, yoğun kar yağışları yarın etkisini kaybedecek.

İç Anadolu bölgesi geneli, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de rüzgar yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Kuvvetli rüzgarla birlikte, kar yağışı ve yerde kar örtüsü olan bölgelerde tipi bekleniyor.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Afyonkarahisar-Ankara yolu kapandı: 200 araç mahsur kaldı

Ankara Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece yarısından itibaren tamamen trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar-Ankara Karayolu’nun Emirdağ-Sivrihisar güzergahında gece yarısından itibaren trafiğin tamamen kapandığı ve yaklaşık 200 aracın yolda mahsur kaldığı bildirildi. Karayolları ekiplerinin kar küreme araçlarıyla aralıksız çalıştıkları yolda buzlanma nedeniyle birçok aracın hareket edemediği ifade edildi. Trafik ekipleri belirlenen kavşaklarda sürücülerin yolu kullanmalarına izin vermiyor.

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kar ve tipi nedeniyle dün akşam kapanan Afyonkarahisar-Ankara karayolunda bazı araçların mahsur kaldığını ifade ederek, akaryakıtı biten araçlar için bölgeye tankerle akaryakıt, vatandaşlar için de kumanya gönderdiklerini bildirdi.

Vali Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Ankara karayolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapandığını, burada bazı araçların mahsur kaldığını söyledi.

Söz konusu yolun 30-40 kilometre kadar trafiğe tamamen kapandığını ifade eden Balkanlıoğlu, "Bölgeye akaryakıtı biten araçlar için tankerle akaryakıt ve vatandaşlar için kumanya gönderdik. Bölgede mahsur kalan vatandaşları mağdur etmemek için elimizden gelen çabayı gösterdik. Çok feci fırtına nedeniyle yol hala kapalı, ancak bir saate kadar ulaşıma açılabilir" diye konuştu.

Emirdağ-Eskişehir karayolunun ulaşıma açıldığını, Afyonkarahisar-Emirdağ karayolundaki araçların kurtarıldığını bildiren Balkanlığı oğlu, "Bütün araçlar kurtarılıyor" dedi. Vali Balkanlıoğlu, yolların bir saate kadar açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



"Zor durumdayız"



Bu arada, yolda mahsur kalanlardan Zafer Cebe, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor durumda olduklarını söyledi.

Antalya’ya balık götürdükten sonra Samsun’a dönmek isterken dün öğle saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten Cebe, şunları anlattı: "Yol çift yönlü kapandı. Araçlarımızdaki yakıt bitti. Bazı arabalarda bebekler var. Yiyecek yok. Tipi nedeniyle araçların kapıları bile açılmıyor.

Dışarıda belimize kadar kar var. Hiçbir yere hareket edemiyoruz. Bir an önce buraya yiyecek ve yakıt ulaştırılmalı."



Bolu Dağı'nda Tem'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı



TEM yolunun Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü, yoğun kar yağışında kayan TIR’ların yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Saat 15.30 sıralarında, Bolu Dağı Tüneli’ne yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle TIR’ların kayması sonucu yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Tek şeritten ulaşım sağlandı



Bolu Dağı’nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının tipiye dönüşmesi, ulaşımı felç etti. Saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli yakınlarında zeminin karla kaplanması sonucu 3 TIR kaydı. İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç konvoyları oluştu. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yarım saat sonra ulaşım tek şeritten sağlandı.

Oluşan konvoyda bulunan araçlar güçlükle ilerledi. Tünel çıkışlarında araçlarını yol kenarlarına park eden sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam edebildi. Yollar tamamen karla kaplanırken, araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yolları temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek.

Bursa-Ankara karayolu kapandı



Bursa' nın Ankara ile kara ulaşımını sağlayan İnegöl' ün Mezitler mevkii buzlanma nedeniyle araçların kayması sonucu trafiğe kapandı.



Bingöl-Erzurum yolu çığ düşmesi sonucu kapandı



Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindekar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde de 2 metreyi buldu. Bingöl-Erzurum karayolunun Karlıova İlçesi Çobantaşı Mevkii'nde çığ düşmesi sonucu bugün saat 16.30'dan itibaren ulaşıma kapadı. Bölgede mahsur kalanları kurtarmak ve yolu açma çalışmaları için sevkedilen karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl-Elazığ karayonunun Kuruca Mevkii'nde çok sayıda aracın kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. Karayolları ekipleri yoğun tipi nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük yaşadıklarını söyledi.

Bu arada Genç İlçesi'nden Güzeldere Köyü'ne cenaze götüren 40 kişinin araçlarla birlikte yolda mahsur kaldıkları öğrenildi. Mahbur kalanlara ulaşmak için bölgeye ekip gönderildi.



Minibüs 8 yolcusuyla kara sağlandı



Malatya Pötürge karayolunun Kubbedağ mevkiinde bir yolcu minübüsü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanıp mahsur kaldı.. 8 yolcusuyla yolda kalan yolcu minübüsünü kurtarmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı....



Beykoz ve Şile'de kar 20 cm'ye ulaştı



İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışı özellikle gece saatlerinde Hadımköy, Zekeriyaköy, Beykoz, Şile, Kartal ve Ümraniye'nin yükseklerinde etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kar kalınlığı Beykoz ve Şile'nin köyleri ile Aydos'da 20, Zekeriyaköy'de 16, Çamlıca ve Çekmeköy'de 12, Ümraniye ve Hadımköy'de 7 cm'ye ulaştı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışının bu akşam geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi ve sonrasında İstanbul'u terk etmesi bekleniyor" denildi.

Ana arterler ve ara sokaklarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Köprü yollarında ise rutin trafik seyri hakim oldu. Uzmanlar en büyük sıkıntının kar lastiği kullanılmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Kar lastiğinin karda ve buzlu yolda yeri daha fazla kavradığı ve kaymaya engel olduğu belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı süresince çalışmalara 870 araç ve iş makinesi, 2 bin 406 personel katılacak. Kentte yarından itibaren perşembe gününe kadar yağış yok. Hava sıcakları da yarından itibaren artmaya başlayacak.



Eğitime kar tatili



Bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler:

Niğde

Adıyaman

Bursa'nın Büyükorhan, Keles ve Orhaneli ilçeleri

Konya'nın Beyşehir ve Doğanhisar ilçe merkez, belde ve köylerinde

Karaman'ın Başyayla ilçesinde

Kütahya'nın Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde

Sivas merkeze bağlı belde ve köyler

Nevşehir’in Acıgöl, Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1 gün ara

Çankırı ve Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi

Kırşehir’in Çicekdağı İlçesinde, ilköğretim ve liseler kötü hava koşulları nedeniyle bir gün tatil edildi.



Bursa'da 80 köy yolu kardan kapandı



Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Bursa’da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Bursa ve ilçelerine bağlı 80 köy yolu ulaşıma kapanırken, Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı bir günde yarım metre artarak 2 metre 80 santime ulaştı.

Bursa ve çevresinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı yüzünden Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Orhangazi İlçesi’nde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışı ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Bursa’nın İngöl, İznik, Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi, Mudanya ve Gürsu ilçelerinde 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Köy Yolları Şefliği tarafından köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler tarafından çalışmalar sürdürülüyor.



