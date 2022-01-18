Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Bursa - Ankara yolu trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Bursa - Ankara yolu, ekiplerinin çalışması sonucu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.

Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, ise yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Bölgede Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturuldu.

Ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor ve park alanlarına yönlendiriliyor. (DHA-AA)