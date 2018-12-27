Yoğun kar yağışı nedeniyle 11 ilde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. 27 Aralık Çarşamba günü İç Anadolu, Marmara, Orta Karadeniz'deki birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Bugün de akşam saatlerine kadar birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürdü. Yüz binlerce öğrenci okulların yarın tatil olup olmayacağını merakla beklerken, 11 ilden kar tatili haberi geldi.

Adıyaman'da eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köy yolları, kar nedeniyle kapanırken ilçe merkezinde de kar kalınlığı arttı.

Yarın da devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu almış olduğu kararıyla (27 Aralık Perşembe günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

Giresun'da okullar tatil

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor.

İlçelere bağlı köylerin birçoğunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Alucra ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında, Çamoluk ilçe merkezi ve tüm köy okullarında,Bulancak ilçesine bağlı tüm köy okullarında (Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlk/Ortaokulu Hariç),Dereli ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Doğankent ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Keşap ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bulunan Çamoluk ilkokulu,Şebinkarahisar ilçe merkezi ve köy okullarında 27 Aralık 2018 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir"

Tokat'ta kar tatili

Tokat’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200’e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 5 ilçesindeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar yoğun olmasının beklendiği belirtildi.

Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklıklarının da gündüz vakitleri sıfır derecenin altında seyredeceği anlatılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Tunceli merkez, Hozat, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamındaki kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya'da okullara kar tatili müjdesi

Malatya’da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.

Sivas'ta okullara kar tatili

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Bingöl'de okullara kar tatili

Bingöl’de yarın merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili oldu.

Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Öte yandan Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi.

Çorum'da okullar kar nedeniyle tatil edildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'da okullara kar tatili

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye’yi etkisi altına alırken, Adana’ya 190 kilometre uzaklıkta bulunan Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Tufanbeyli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün ve yarın da aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığının gündüz -1 derece gece ise -3 derece olacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta okullar tatil

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince karla mücadele çalışmaları kapsamında, Yedikuyular Kayak Merkezi başta olmak üzere Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerinde kar temizleme çalışması yapılıyor.

Şehir merkezinde belediye ekipleri, olası kar yağışına karşı ana caddelerde ve önemli noktalarda anında müdahale için hazır bekletiliyor.

Gümüşhane’de okullara kar tatili

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışının ardından il genelindeki tüm okullarda Perşembe günü eğitime bir günlük ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda il merkezi ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 27 Aralık Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya'da kar tatili için resmi açıklama yapılmadı

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba tatil edilirken, Konya’yı çevre illere bağlayan karayolları ulaşıma kapatıldı.

Konya Valiliği, okulların Perşembe günü tatil olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bugün Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama bekliyor. Kayseri Valiliği, kar tatili konusunda ise henüz açıklama yayınlamadı.