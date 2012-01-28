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Yaşam

Yoğun kar yağışı havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 13:11

-Yoğun kar yağışı havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Türkiye'deki birçok kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak Van, Antalya, Ağrı ve bazı Ankara seferleri iptal edildi. Hava muhalefeti nedeniyle THY'nin 06.30 ile 08.00 saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Ankara ile saat 09.20'deki Van, saat 11.35'teki Antalya, saat 12.55'teki Ağrı seferleri iptal oldu. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçuşlarda da gecikmeler yaşanırken, meydana gelen aksamalar Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğuna neden oldu. DHMİ yetkilileri, yaşanan gecikme ve iptallerin Atatürk Havalimanı ile ilgili olmadığını belirterek, aksamaların, uçakların gideceği kentlerdeki hava şartları nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

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