Yoğun haftaya Erdoğan damga vuracak

T24 - Bu hafta AKP için "kritik" hafta olurken, bir taraftan Anayasa değişikliği ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenecek, diğer taraftan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın terörün çözümü noktasında muhalefet liderlerine yapacağı "görüşme" talebini ve Rize Belediye Başkanı’nın "ikinci eş" sözlerine ilişkin kararın ne şekilde çıkacağı haftaya damgasını vuracak.



Sürpriz bir şekilde tatilini uzatan Erdoğan’ın, hangi kararlarla döneceği parti içinde merak ediliyor. AKP içinde Erdoğan’ın tatili sırasında önemli konularda kararlarını netleştirdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ın tatilde boş durmadığı ve üç önemli konuda, (Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Liderlere yapılacak görüşme ve Rize Belediye Başkanı hakkında verilecek kararla) ilgili yol haritasını belirlediği de söyleniyor.



Bu hafta AKP için "kritik" hafta olurken, bir taraftan Anayasa değişikliği ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenecek, diğer taraftan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın terörün çözümü noktasında muhalefet liderlerine yapacağı "görüşme" talebini ve Rize Belediye Başkanı’nın "ikinci eş" sözlerine ilişkin kararın ne şekilde çıkacağı haftaya damgasını vuracak.



AKP içinde bu hafta gerilimli bir bekleyiş gözleniyor. Parti içinde, Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa değişikliği ile ilgili bu hafta bir karar verme beklentisi oluşurken, çıkacak kararın sonuçları tartışılıyor. AKP’li kurmaylar, Başbakan Erdoğan’ın tatilde bu konuları enine boyuna düşündüğü ve çıkacak karara göre de nasıl bir yol haritası izleneceğini netleştirdiği belirtiliyor.





Anayasa Mahkemesi "Reddecek" beklentisi



AKP’deki hukukçu kurmaylar, Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa değişikliği konusunda CHP’nin başvurusunu "reddedeceği" beklentisi ağırlık kazandı. Bu çerçevede 12 Eylül’de Anayasa değişikliği paketinin tamamı referanduma gidebilir görüşleri yapılıyor.



AKP içinde bu beklenti ağırlık kazanırken, diğer bir görüş ise "Nasıl olsa Anayasa Mahkemesi hep siyasi karar veriyor, bu seferde değişen bir şey olmaz" düşünenler de ağırlıkta.





Parti yönetimi Erdoğan'ı zorlayacak



AKP içinde diğer bir konu ise Başbakan Erdoğan’ın, liderlere yapacağı "görüşme talebi" de bu haftanın önemli konuları arasından yer alıyor. Parti içinde, terörün çözümü noktasında ve "Demokratik Açılım" konusunda Hükümetin kararlılığını göstermesi için parti yönetiminin Erdoğan’dan, "Kılıçdaroğlu gelmese de siz gidin, Bahçeli’yi ise görüşmeye zorlayın" teklifi götürecekleri belirtiliyor. Bahçeli’nin bu kez Erdoğan’ın, "Kahvenizi içmeye geliyoruz" teklifini geri çeviremeyeceği görüşleri yapılıyor.



AKP’de bu hafta liderlerle yapılacak görüşmenin de bir karara bağlanması bekleniyor.





Rize sıkıntı yarattı



Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın terörün çözümü noktasında Doğu’dan "ikinci eş alınması" talebi, parti ve tabanın tepkisine neden oldu. Erdoğan’ın tatili sırasında, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın sözlerine parti yönetimi başta olmak üzere AKP’nin Güneydoğu milletvekillerinden de sert tepkiler gelmişti.



Bunun üzerine Erdoğan’ın talimatı ile Rize Belediye Başkanı hakkında inceleme başlatıldı. Bakırcı’nın disipline sevkedilmesi bekleniyor. Ancak, parti yönetimi disiplin kararının MYK’da tartışılması gerektiğinin de altını çiziyorlar.





Başbakan hangi kararlarla dönecek?



Öte yandan, sürpriz bir şekilde tatilini uzatan Erdoğan’ın, hangi kararlarla döneceği parti içinde merak konusu oldu. AKP içinde Erdoğan’ın tatili sırasında önemli konularda kararlarını netleştirdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ın tatilde boş durmadığı ve üç önemli konuda kararlar aldığı dile getiriliyor.



Kulislere yayılan bilgilere göre Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa değişikliği konusunda vereceği karar doğrultusunda partinin nasıl hareket edeceğinin yol haritasını çizdiği söyleniyor. Öte yandan Erdoğan’ın tatilde iken sık sık bazı kurmaylarını aradığı ve birkaç kurmayını da yanına çağırdığı kulislere yansıyan iddialar arasında yern aldı.





