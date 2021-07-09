Yoğun bakımlarda delta varyantı vakaları görülmeye başlandı; "Artış olacak"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, yoğun bakımda delta varyantını taşıyan Covid-19 hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Necmettin Ünal, “Teorik olarak hafif geçmesini bekliyoruz. Delta vakalarının hastaneye başvuru oranları ve hastaneye yatış oranları düşük. Yoğun bakıma yatış oranları da düşük olacaktır” dedi.

Yoğun bakımlarda yatan delta varyantlı hastalara ilişkin tecrübelerinin henüz çok olmadığını, delta varyantı taşıyan hastaların sayısının da şimdilik az olduğunu belirten Ünal “Henüz deltayla ilgili spekülasyon yapabilecek sayıda bir hasta izlemedik. Klinik tablo üç aşağı beş yukarı öncesine benziyor. Ama daha, ‘bu varyant böyledir’ diyecek tecrübeye ulaştığımızı, en azından kendim için, düşünmüyorum. Delta varyantlı hastaları yoğun bakıma yatıran arkadaşlarla konuştuğumuzda ilk başvuru şikayetlerinin farklı olduğunu söylüyorlar. Şu anki görüntüsü öncekilerden çok farklı değil gibi ama yorum yapmak için erken. Üç gün sonra farklı bir şey söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner ise yoğun bakımlarda Covid-19 nedeniyle yatan hasta sayısının bugünlerde çok yüksek oranlarda olmadığını belirtti.

Delta varyantı taşıyan Covid-19 hastalarının yoğun bakımlarda tedavi edildiğine dönük İstanbul’da çalışan sağlık çalışanlarından geri bildirim almadıklarını belirten Kıraner, “Ama Ankara’da arkadaşlarımız delta varyantlı vaka olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

“Şu an yoğun bakımlarda delta varyantlı çok yoğun hasta yok. Ama olacak mı, kesinlikle olacak. Bu varyantın yoğun bakım takibi açısından farkları neler olacak, daha çok mu yapay solunum gerekecek ya da çoklu organ yetmezliği daha çabuk mu gelişecek, bu yönlerden hazırlıklı olmamızı öneriyor hocalarımız. Şu anda hiçbir deneyim sahibi de değiliz. Zaman içerisinde bunun sonuçları anlaşılacak. Bunu Covid’in ilk günlerine benzetiyorum. Mart ayının ortasıydı, hastalar geliyordu ve yoğun bakıma dair pek çok uygulamamız vardı ama Covid’i çok iyi bilmiyorduk. O günlerde ne yazık ki yaparak öğrendik. Delta için de sanki böyle bir süreç izlenecekmiş gibi geliyor.”