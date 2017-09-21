Yoğun bakımdaki hastaya sigara verme görüntülerine soruşturma

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya çalışan hemşirelerin sigara ve çakmak vererek dalga geçtikleri görüntülerle ilgili Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Adapazarı\'nda özel bir hastanede meydana gelen olayda, yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya sigara veren hemşireler, dalga geçerken bir yanda da cep telefonu ile görüntü çekiyor. Önce sigarayı hastaya veren hemşireler daha sonra sigarayı alıp gülüşürken, daha sonra tekrar sigara ve çakmak veriyor. Ardından yeniden sigara ve çakmağı alan hemşiler kahkahalar atıyor. Sigarayı yakmak isteyen yaşlı hasta elinden sigara ve çakmak alınınca öfkelenip hemşirelere bağırıyor. Hastayla dalga geçmeyi sürdüren hemşireler, \"Aaa çakmak ver amcama, az ver bakayım ne yapacak ya, ağzına sokacak kızım bir tane ver bakayım ne yapacak. Ben vereceğim sana bir dal. Sen sigara içiyor muydun? Ver kız ver, verelim bir dal al çakmak da al. Hemen sokuyor ağzına. Ağzına koy önce\" diye dalga geçiyor.

Bu görüntülerin sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.



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