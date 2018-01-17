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Yaşam

Yoğun bakımdaki hasta, sedyeden düşürüldü iddiası

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

17 Ocak 2018 00:34

İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddia edildi. Olayın basında yer almasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü  soruşturma başlattı.

Hastanede MR için sıra bekleyen hastalardan Y.Y. olay anını cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Kendi sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Y.Y., kayıt yaptığı için hastane özel güvenliği ve polisler tarafından sıkıştırıldığını ve görüntünün sildirildiğini ileri sürdü.

Olayın bazı internet sitelerinde de yer almasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü konuya dair soruşturma başlattı.

Görevliler hakkında da idari işlem yapılacağı ifade edildi. (DHA)

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