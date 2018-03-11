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Yoğun bakımdaki Afgan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFGANİSTAN'daki iç savaştan kaçıp, Afyonkarahisar'a gelen ve 9 gün önce menenjit geçirerek, yoğun bakımda tedaviye alınan Afgan Bager Mutahari'nin (24) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

11 Mart 2018 15:02

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFGANİSTAN\'daki iç savaştan kaçıp, Afyonkarahisar\'a gelen ve 9 gün önce menenjit geçirerek, yoğun bakımda tedaviye alınan Afgan Bager Mutahari\'nin (24) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Mohammad Rahim Alimi (24), arkadaşının ailesinin Afyonkarahisar\'a getirilmesi çağrısını tekrarlarken, annesinin her telefon görüşmesinde ağladığını söyledi.
Afganistanlı Bager Mutahari, yaklaşık 1 yıl önce, ülkesindeki iç savaştan kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye giriş yaptı. Afyonkarahisar\'a gelen Mutahari, sığınmacı olarak burada yaşamaya başladı. Bir işte çalışamayan ve çeşitli derneklerin yanı sıra öğrenci değişim programıyla Afyonkarahisar\'da bulunan hemşehrilerinin yardımıyla beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışan Mutahari, 9 gün önce rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne getirilen Mutahari\'ye menenjit teşhisi konuldu. Beslenme bozukluğundan kaynaklandığı belirtilen rahatsızlığı ağırlaşan Mutahari, yoğun bakımda tedaviye alındı.
\'ANNESİ SÜREKLİ AĞLIYOR\'
Bager Mutahari\'nin arkadaşı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Afgan Mohammad Rahim Alimi, gencin ailesinin durumdan haberdar olmasına rağmen Türkiye\'ye gelemediğini belirterek, daha önce yaptıkları yardım çağrısına hiçbir yetkilinin karşılık vermediğini söyledi. \"Lütfen sesimizi duyun\" diyen Alimi, arkadaşının anne- babasının Afganistan\'dan Afyonkarahisar\'a getirilmesinin moral olabileceğini dile getirdi. Alimi, arkadaşı Mutahari\'nin ailesiyle yaptıkları telefon görüşmesinde de annesinin sürekli ağladığını belirtti.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Bager Mutahari\'nin son durumu hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Duran, hastanın beslenme bozukluğu şikayetiyle geldiği günden itibaren tedavisinin ilgili hekim ve sağlık personeli tarafından titizlikle takip edildiğini söyledi. Mutahari\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu da belirten Uzm. Dr. Duran, \"Bager Mutahari\'nin tedavisi yoğun bakımda cihaza bağlı şekilde devam ediyor. Mutahari ile doktorlarımız ve sağlık personelimiz yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi uzun süre beslenme sorunu yaşamış. 1 veya 2 aydır beslenmesinde ciddi sorunları vardı. Hekim arkadaşlarımız Mutahari\'nin tedavisini sürdürüyor\" diye konuştu. 

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