Yoğun bakımda tedavisi süren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yenici, mutasyonlu virüse yakalanmış

Yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi Selin Yeninci'nin mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Selin Yeninci, 10 gün önce virüse yakalandı ve sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun virüsü bu kadar ağır geçirmesinin nedeni de belli oldu. Gazeteci Bilal Özcan’ın haberine göre, güzel oyuncunun geçen aylarda Türkiye’ye de görülen mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı. Nefes darlığı çeken oyuncunun tedavisine entübe edilmeden devam ediliyor. Değerleri sınırda olan oyuncunun sağlık durumu da hızla iyiye gidiyor.

Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova'ya ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

Selin yenici kimdir?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.