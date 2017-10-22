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Yoğun bakımda ölen kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut İlçesi'nde kafa travması teşhisiyle 10 gün yoğun bakımda kalan 31 yaşındaki Ganime Başyiğit, kurtarılamadı

22 Ekim 2017 17:52

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut İlçesi\'nde kafa travması teşhisiyle 10 gün yoğun bakımda kalan 31 yaşındaki Ganime Başyiğit, kurtarılamadı. Jandarma, çelişkili ifadeler veren eşi 39 yaşındaki Süleyman Başyiğit\'in, Ganime Başyiğit\'in başına sert bir cisimle vurarak yaraladığını ortaya çıkardı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi tutuklandı.
Şuhut\'a bağlı Bademli Köyü\'nde oturan Ganime Başyiğit, 5 Eylül\'de kafa travması şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 10 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ganime Başyiğit, 15 Eylül\'de kurtarılamadı. Kadının bilincinin kapalı olması nedeniyle ifadesini alamayan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşi Süleyman Başyiğit\'in ifadesine başvurdu. İfadesinde önce eşinin evin camını silerken düştüğünü, ardından birlikte motosikletle köye giderken düşerek yaralandığını öne süren Süleyman Başyiğit\'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarma soruşturmayı derinleştirdi.
Jandarma aile fertleriyle yaptığı görüşmelerde Ganime Başyiğit\'in, eşi tarafından başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı bilgisine ulaştı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Süleyman Başyiğit, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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