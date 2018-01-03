Yoğun bakımda ölen hasta, 'sevk sırasında sedyeden düşürüldü' iddiası

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'da geçen yıl 21 Mart\'ta hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren Zeliha Üstündağ\'ın (72), başka hastaneye sevk edilirken sedyeden düşürüldüğü iddia edildi. Solunum yetmezliğinden öldüğü yönünde rapor verilen annesinin sedyeden düşürüldüğü görüntüleri izlediğini söyleyen Ayşegül Üstündağ Varna, sorumluların bulunması ve annesinin gerçek ölüm nedeninin belirlenebilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık soruşturma izni vermeyince, idare mahkemesine itirazda bulunuldu.

İstanbul\'daki evinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılması üzerine Muğla\'nın Ortaca ilçesindeki kızının yanında kalmaya başlayan Zeliha Üstündağ, geçen yıl 6 Mart\'ta aniden rahatsızlandı. 4 çocuk annesi Üstündağ, yakınları tarafından Ortaca Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Zeliha Üstündağ, tedaviye alındı. Tedavisi sırasında duran kalbi tekrar çalıştırılan Üstündağ\'ın durumunun ağır olması üzerine doktorlar Dalaman Devlet Hastanesi\'ne sevkine karar verdi. Zeliha Üstündağ, götürüldüğü Dalaman Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Üstündağ, burada 2 gün yoğun bakımda tutulduktan daha donanımlı olduğu gerekçesiyle Muğla\'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Burada da 13 gün yoğun bakımda tutulan Zeliha Üstündağ, geçen yıl 21 Mart\'ta yaşamını yitirdi. Ölüm raporunda, Üstündağ\'ın solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi. Zeliha Üstündağ\'ın cenazesi yakınları tarafından İstanbul\'a götürülüp, toprağa verildi.

TELEFON İHBARI, SEDYEDEN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI

Ev kadını Ayşegül Üstündağ Varna, annesinin acısını daha unutamadan geçen 21 Nisan\'da gelen bir ihbar telefonuyla bir kez daha yıkıldı. Telefondaki kadın Varna\'ya annesinin hastanede sedyeden düşürüldüğünü, bunun kendilerinden saklandığını söyledi. Gelen ihbar telefonuyla şoke olan Varna, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Hemen Dalaman Devlet Hastanesi\'ne gidip, o dönemdeki görüntüleri izlemek istediğimi belirttim. Görüntüleri izlediğimizde herhangi bir şeye rastlamadık. Daha sonra ihbarcı kadından bir telefon daha aldım. \'Siz olayı yanlış yerde araştırıyorsunuz. Anneniz Ortaca Devlet Hastanesi\'nden sevki sırasında düşürüldü\' dedi. Bunun üzerine avukatım aracılığı ile Ortaca Cumhuriyet Savcılığı\'na başvurup, görüntüleri incelettirdik. Görüntülerden, annemin sedyeden düşürüldüğü iddiasının doğru olduğunu ortaya çıktı. Annemi hastaneye getirdiğimizde durumu çok iyi değildi. Belki de rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirecekti. \'Annemi bilerek, isteyerek düşürdüler\' demiyorum ama düşürüldüğünde herhangi bir hasar aldı mı, bunu öğrenmek istiyorum. Hasta yakını olarak benden bu durum saklandı. Annemin ölümüyle ilgili içimde şüphe kalmasını istemiyorum. Mezarı açılıp, Adli Tıp Kurumu\'nda inceleme mi yapılacak, bilemiyorum. Ama gerçeğin ortaya çıkması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum.\"

\'İDARİ YARGIDA İTİRAZDA BULUNULDU\'

Ayşegül Üstündağ Varna\'nın avukatı Durmuş İlhan da \"Zeliha Üstündağ\'ın sedyeden düşürüldüğünü öğrenmemizin ardından sorumlular hakkında işlem yapılması için savcılığa başvurduk. Fakat Ortaca Kaymakamlığı tarafından iddialar sübuta ermediğinden personel hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar verilmiş. Biz, bu kararı idari yargıya taşıdık. Zeliha Üstündağ\'ın ölümünden yakınları şüphe duyuyor. Rahatsızlanarak hastaneye getirilen Zeliha Üstündağ\'ın sedyeden düşmesi hasta yakınlarından saklanıyor, devamında da gizleniyor. Sedyeden düşen baygın haldeki bir hastaya standart acil tıp uygulaması dahi yapılmıyor. Hastanın sedyeden düştüğü, tedavisinin devamı için başka hastaneye sevk edilirken düzenlenen transport evraklarında geçmiyor. Aile olayın peşini bırakmayacak. Kaymakamlık kararına dün idare mahkemesinde itirazda bulunduk\" diye konuştu.



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