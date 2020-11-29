Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: Sonraki testleri negatif çıkmıştır

Koronavirüs tedavisi sebebiyle hastanede yoğun bakımda olan teknik direktör Yılmaz Vural için ailesinden yeni bir açıklama geldi. Vural'ın ailesi ikinci kez Koronavirüs'e yakalandığı iddialarını yalanladı.

Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor." (Hürriyet)