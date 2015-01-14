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Yoğun bakımda kebap keyfine soruşturma!

Elazığ'da, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kebap yenildiğine yönelik fotoğrafların sosyal medyada yer alan iddia üzerine inceleme başlatıldı

14 Ocak 2015 20:43

Elazığ'da özel bir hastanenin yoğun bakımında hasta arkalarında yatarken fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde arka planlarında hasta yatarken kebap yeme fotoğrafı paylaşan sağlık görevlilerine sosyal medyada tepki yağdı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sosyal medya takipçilerinin tepkisi üzerine durumu fark eden Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Elazığ Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili adı geçen özel hastanenin tespit edildiği ve incelemenin başlatıldığı bildirildi.

 

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