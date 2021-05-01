Yoğun bakımda entübe edilen oyuncu Burak Sergen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenalaşarak hataneye kaldırılan ve solunum güçlüğü nedeniyle entübe edilen oyuncu Burak Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal’dan yeni bir açıklama geldi. “Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda” diyen Nihan Ünsal, “Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek” dedi.

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu hurriyet.com.tr'ye anlattı:

“Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda...Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum."

Çok zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Ünsal "Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.