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Magazin

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi süren Burak Sergen, entübe edildi

21 Nisan 2021 15:41

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, entübe edidi.

Geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve Covid-19 tedavisi yoğun bakımda süren oyuncu Burak Sergen, entübe edildi.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından bilgi veren eşi Işıl Sergen, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" ifadesini kullandı.

Işıl Sergen, babasının ardından virüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu için de bir istek de bulunurken, "Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" ifadelerini kullandı.

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