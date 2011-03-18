Yoğun bakıma ürperten telefon: Tatlıses'in fişini çekin

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in, kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra meçhul bir kişinin sorumlu doktoru arayıp "fişini çekin" diye tehdit ettiği iddia edildi.





İbrahim Tatlıses ile ilgili soruşturma sürerken, polis ilginç ayrıntılara ulaşmaya başladı. Tatlıses'in Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisini arayan kişinin "İbrahim tatlıses'in fişini çekin" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinin haberine göre silahlı saldırıdan 66 saat sonra Abdullah Uçmak ve çetesini gözaltına alan polisin soruşturmasına Tatlıses'e yönelik tehdşit telefonu da eklendi.

Zanlıların kimliklerini tesbit etmeye çalışan polise hastane personeli tarafından da bu tehdit telefonu da bildirildi. Polis hemen meçhul telefonu araştırmatya başlattı. Aramanın Anadolu Yakası'ndan geldiğini belirleyen polis, hastaneyi Abdullah Uçmak'ın aradığı yönünde kuvvetli delile ulaştığı belirtildi.