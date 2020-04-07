Yoğun bakıma kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'a oksijen takviyesi yapılıyor

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Dün Koronavirüs semptomlarının kötüleşmesi sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın "durumunun stabil ve ruh halinin iyi olduğu" belirtildi.

The Times gazetesinin yardımcı politika editörü Steven Swinford'un aktardığına göre Johnson'a yoğun bakım ünitesinde "standart oksijen tedavisi" yapılıyor. Başbakanın solunum cihazına bağlanmadığı bildirilirken, ihtiyaç halinde hastanede kullanılabilecek cihaz olduğu aktarıldı.

Johnson'a zatürre teşhisi konulmadığı belirtildi. Öte yandan, başbakandan geçici süreyle görevi devralması beklenen Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Johnson'la görüşmediği ifade edildi.

The Times'a konuşan bir kaynak bugün Johnson'ın yardımcılarından Dominic Cummings'in "Burayı kim yönetiyor belli değil" diye tepki gösterdiğini aktarmıştı. Başbakanlık ise 10 Numara'nın "tamamen işler durumda" olduğunu ve "her şeyin planlandığını" ifade etti.

Swinford'a konuşan bir kaynak, Raab'ın da görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde başbakanlık sorumluluklarını Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın devralacağını ifade etti.