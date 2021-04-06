Yoğun Bakım Derneği: Artış ivmesi son 15 günde çok fazla, böyle gidersek herkes yatak aramaya başlayacak

Vaka sayılarının artması ve çeşitli hastanelerden alınan yoğun bakımlarda yer kalmadığı bilgisi endişenin dozunu artırdı. Uzmanlar üçüncü pikin yaşandığını ifade ederken salgında gelinen son noktayı değerlendiren Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel, “Mutant virüs şu anda sahada hâkim. Yüzde 70’lerdeydi, belki 80’lere doğru gidiyor, mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde” dedi. Artış ivmesinin de üçüncü boyutta olduğunu söyleyen Prof. Cinel, “Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile böyle gidersek herkes yer aramaya başlayacak” diyerek uyardı.

Cumhuriyet’in haberine göre Mutant virüsün özelliğinin daha öldürücü ve daha genç yaşları etkilediğini kaydeden Cinel, kısaca şunları kaydetti:

“Hastaneye gelenlerin içinde yoğun bakıma daha organları tahrip olmuş kişileri alıyoruz. Öyle olunca da yoğun bakım mortalitesi (ölüm oranı) doğal olarak artma trendinde oluyor. Birinci zirveyi gördüğümüz dönem 19 Nisan’da, 1980 ağır hasta olmuştu. İkinci zirveyi gördüğümüz aralık ayında 5 bin 970 oldu rakam. Şimdi 2 bin 300’lerde. Daha yoğun bakım doluluğunda yerimiz var görünüyor ama çok önemli bir farklılık var. O da total vaka sayısında 43 binleri bulduk, belki 45 binleri geçeceğiz. Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile böyle gidersek herkes yer aramaya başlayacak.”

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