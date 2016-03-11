Yoga yaparken ‘om’ demek yerine küfrediyorlar

Kanada'nın Calgary kentinde Lindsay Istace isimli bir eğitmen, yogaya bilinenden farklı bir yöntem getirdi. Öfke Yogası verilen bu yöntemin uygulayıcıları meditasyon esnasında çığlık atıyor ve küfrediyor.

Sputnik’in haberine göre, bilincin yükselmesine yönelik sakinlik veren, uygulanması esnasında alkol ve et tüketilmesi doğru bulunmayan Yoga, Kanada'da farklı bir şekilde uygulanıyor. İnsanlar ruhlarındaki kötü enerjiyi 'om' demek yerine, bağırarak ve küfrederek atıyor.

Lindsay Istace, yoga dersleri esnasında küfür, çığlık, saldırgan hareketler ve 'birayı' bir araya getirerek öğrencilerinin öfke patlaması yaşamasına olanak veriyor.​Metro News gazetesine konuşan Istace, "Derslerin sonunda birbirimizi selamlamak yerine küfrediyoruz. Bu yöntemle insanlara sinirlenebilecekleri, bağırabilip küfredebilecekleri ve rahat olabilecekleri bir ortam yaratmak istedim" dedi.