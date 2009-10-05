T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yoga kamburu önlüyor!

Bir araştırmaya göre yoga yapmak, vücutta yaşa bağlı olarak oluşan kambur oluşumu riskini yüzde 5 oranında azaltıyor.

05 Ekim 2009 03:00

California Üniversitesi’nin yaptığı ve Amerikan Geriatri Derneği Bülteni’nde yayımlanan bir araştırmaya göre yoga yapmak, vücutta yaşa bağlı olarak oluşan ve ‘kyphosis’ olarak da bilinen ‘dowager kamburu’ (bel kemiğinin belli bir biçimde çarpılması) oluşumu riskini yüzde 5 oranında azaltıyor.

California Üniversitesi’nden Dr. Gail Greendale, altı ay boyunca yoga yapan ve yaşları ortalama 75 olan katılımcıların omurgalarının daha esnek olduğunu söyleyerek, çalışma sırasında hiçbir fiziksel sınırlamayla karşılaşmadıklarını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24