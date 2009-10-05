Yoga kamburu önlüyor!

California Üniversitesi’nin yaptığı ve Amerikan Geriatri Derneği Bülteni’nde yayımlanan bir araştırmaya göre yoga yapmak, vücutta yaşa bağlı olarak oluşan ve ‘kyphosis’ olarak da bilinen ‘dowager kamburu’ (bel kemiğinin belli bir biçimde çarpılması) oluşumu riskini yüzde 5 oranında azaltıyor.

California Üniversitesi’nden Dr. Gail Greendale, altı ay boyunca yoga yapan ve yaşları ortalama 75 olan katılımcıların omurgalarının daha esnek olduğunu söyleyerek, çalışma sırasında hiçbir fiziksel sınırlamayla karşılaşmadıklarını belirtti.