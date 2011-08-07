-YOGA İLE ORUCU KOLAYLAŞTIRIN ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Yoga Akademi kurucusu ve yoga üstadı Akif Manaf, Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalmanın vücutta bazı olumsuzluklara yol açtığını belirterek, ''Yogada uygulanan sayısız nefes ve duyu kontrolü teknikleri ile vücudun direncini, açlık ve susuzluğa tahammülü artırmak mümkün'' dedi. Manaf, Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesiyle 16 saatten fazla oruç tutulduğunu, sıcak havanın da etkisiyle uzun süren açlık ve susuzluğun vücutta bir takım olumsuzluklara yol açabileceğini söyledi. Orijinal Yoga Sistemi'nin açlık ve susuzluğun vücutta ortaya çıkardığı olumsuz etkileri ortadan kaldırdığını ifade eden Manaf, ''Orijinal Yoga Sistemi'nde uygulanan sayısız nefes ve duyu kontrolü teknikleri ile vücudun direncini, açlık ve susuzluğa tahammülü artırmak mümkün'' diye konuştu. Orijinal Yoga Sistemi ile sindirim sisteminde genel bir denge kurulduğunu ve böylece açlık hissinin giderildiğini anlatan Akif Manaf, oruç tutanların Yoga ile açlık hissini rahatlıkla yenebileceğini, sinirsel gerilim atılacağını, öfke ve kızgınlık hissedilmeyeceğini belirterek, ''Kişi oruç sırasında kendini daha huzurlu ve rahat hissediyor. İbadetin getirdiği içsel mutluluğun yaşanması kolaylaşıyor'' dedi. Yoga sayesinde oruç tutarken açlık hissedilmediğine işaret eden Manaf, bu nedenle iftarda aşırı yemek yemenin de söz konusu olmadığını, böylece sindirim sistemi zorlanmadan oruç tutulabileceğini bildirdi. Manaf, yoga ile oluşabilecek tansiyon dengesizlikleri, baş ağrıları ve baş dönmesinin de önüne geçilebileceğini kaydetti. Orijinal Yoga Sistemi'nin, sinir sistemine olumlu etkileri olduğunu anlatan Manaf, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yogada uygulanan teknikler ile sinir sistemi rahatlar, gevşer ve gerilim atılır. Kişinin bedeni güçlenir ve tüm sistem dengelenir. Orijinal Yoga Sistemi'ni uygulayan kişiler, doğal bir şekilde rahat ve huzurlu olurlar. Sindirim fonksiyonları düzene girer ve rahatsızlıklar giderilir. Ramazan ayında oruç tutarak ibadetlerini yerine getiren kişiler, yeme isteğini bu yüce gaye için engelliyor. Doğal olarak, sinirsel ve psikolojik bir gerilim altına giriliyor ve bedende gerilim oluşuyor. Sindirim sistemi uzun süre aç kalmaya alışık olmadığı için rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde oruç bozulurken de birçok kişi sindirim rahatsızlıkları yaşıyor. Aşırı ve ani yüklenme sindirim sistemini olumsuz etkiliyor.'' Akif Manaf, Orijinal Yoga Sistemi'nde uygulanan duruş şekilleri ile sahur ve iftarda fazla yeme sebebiyle oluşabilecek kilo sorununun önüne geçilebileceğini belirterek, böylece iftardan sonra oluşabilecek şişkinlik ile mide ve bağırsak sorunlarının da önleneceğini bildirdi. -AÇLIK HİSSİNİ GİDERMEK İÇİN UYGULANABİLECEK TEKNİKLER- Uddiyana Banda:Ayakta bacaklar 50 santimetre kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve karın mümkün olan kadar içe çekilerek nefes verilir. Çene göğse yaklaştırılır ve nefes zorlanmadan 3-5 sn. tutulur. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes tekrar alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlayınız. Nauli:Ayakta bacaklar 50 santimetre kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve ağızdan tam şekilde verilir. Nefes tutulur, çene göğse yaklaştırılır. Karın kasları kasları sağa sola doğru hareket ettirilir. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez yapınız. Supta Pavana Muktasana: Sırt üstü uzanın, ilk önce sağ bacağı bükerek uyluğu göğse yaklaştırın. Elleri diz altında kenetleyin, sağ dizinizi burnunuza değecek şekilde çekin.15- 30 saniye kalın. Aynı duruşu sol taraftan uygulayın. 3-5 tur uygulayabilirsiniz. Garbhasana:Nefes verirken bacakları bükerek, uylukları göğse yakınlaştırın. Elleri kenetleyin, dizlerin altından tutun ve burnunuzu dizlerin arasına yerleştirin. 10-15 sn. kalın. 3 tur uygulayabilirsiniz. Şitali Pranayama:Dudaklar O (sıfır) biçiminde, dil kıvrılarak dışarı çıkarılır. Dilin oluşturduğu kanaldan hava içe çekilir. Susuzluk ve açlık hissi hafifletilir. Ağız kokusu giderilir. Beden ısısı düşer ve sıcaklara dayanmak kolaylaşır. Şitakari Pranayama:Dişler bir arada tutulur. Dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin arasından çıkarın ve havayı 'sss' sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir. Sadanta Pranayama:Dişler bir arada tutulur. Dudakları aralayarak dişleri gösterin. Dişlerin arasından “sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir. Nadi Şodhana Pranayama:Sol burun deliğinden nefes alınır, sağ burun deliğinden verilir, sağ burun deliğinden alınır ve sol burun deliğinden nefesin verilmesi şeklinde uygulanır. Tekniğin genel arındırıcı ve dengeleyici etkisi vardır. Sinirler gevşer ve gerginlik atılır.