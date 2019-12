Yo YO Ma'ya Boston Belediyesi'nden ödül

Boston Belediyesi, göçmenlerin yaptığı katkıları ödüllendirdiği gala gecesinde, 2009 yılı liderlik ödülünü, Grammy ödülü sahibi viyolonsel sanatçısı ve besteci Yo Yo Ma’ya verdi.



Boston Belediyesi, her yıl göçmenlerin kente yaptıkları önemli katkıları ödüllendirdiği gala gecesinde, bu yılın liderlik ödülüne Çin asıllı Amerikalı ünlü müzisyen ve BM’nin barış elçisi Yo Yo Ma’yı layık gördü. Boston Belediye Başkanı Thomas Menino, Yo Yo Ma’ya ödülünü gala gecesinde sundu.



Gala gecesinin organizasyon komitesinde yer alan Boston Fahri Başkonsolosu Erkut Gömülü, yaptığı açıklamada, programın düzenlenmesinde görev almaktan ve Yo Yo Ma ile tanışmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Gömülü, ünlü müzisyenin Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini ve Türk besteci Ahmet Adnan Saygun’u da bildiğini ve çok sevdiğini öğrendiğini ifade etti.



Erkut Gömülü’nün verdiği bilgiye göre, gala gecesinde Boston’da bulunan Türk toplumu da New England Türk Amerikan Kültür Derneği ve Boston Fahri Başkonsolosluğu olarak temsil edildi ve gecede açık artırmaya konulan Türk şarapları büyük ilgi gördü. Gecenin program kitapçığında Nazım Hikmet’in şiirlerinden alıntı yapıldığı da bildirildi.



Türkiye Cumhuriyeti günü



Gömülü, Boston Belediyesinin kentteki Türk toplumuyla olan ilişkilerinin 10 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, en son geçen eylül ayında düzenlenen geleneksel "Yeni Göçmenler Gününde" de Türkiye’yi tanıtıcı bir masayla etkinliklere katıldıklarını söyledi.



Gömülü, yaklaşık 10 yıldır her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Boston Belediye Meydanında belediye yetkililerinin katılımıyla bayrak töreni düzenlendiğini ve Belediye Başkanı Thomas Menino’nun, New England Türk Amerikan Kültür Derneği’nin girişimiyle 29 Ekim gününü 2000 yılından beri "Türk Cumhuriyet Günü" olarak ilan ettiğini kaydetti.