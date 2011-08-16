YKY 3 yeni eseri okurlarla buluşturuyor

T24- Yapı Kredi Yayınları 3 önemli yazarın 3 yeni eserini okurlarla buluşturuyor. Samet Ağaoğlu’nun Kuvayı Milliye Ruhu adlı çalışmasında Büyük Millet Meclisi’nin 30 cildi bulan tutanakları eşliğinde, Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeler “ ulusal egemenlik ilkesi” açısından değerlendiriliyor. Julie A. Nelson’ın “Hayatımızdaki ekonomi” adlı manifestosu ise ekonomik hayatlarımızın ahlaki değerlerimizden ayrı olduğunu söyleyen teorileri çürütüyor. Yapı Kredi Yayınları’nın bir diğer eseri de Oğuz Tansel’den çocuklar için bir masal: “Altı Kardeşler”. Tansel kitabında korkunç bildiğimiz sevimli hayvanları, hayali kahramanları, iyi ile kötüyü çocukların hayal dünyasında buluşturuyor.

Yapı Kredi Yayınları’nın raflarda yer alan kitaplarıyla ilgili genel bilgiler şöyle:

Kuvayı Milliye Ruhu yaşıyor mu?

Kuvayı Milliye ruhu kolaylıkla giyilip çıkartılan bir elbise değildir. Ona dönmek demek,

onun bütün gereklerini yerine getirmek demektir.

Samet Ağaoğlu’nun daha önce Bütün Öyküleri(2003), Arkadaşım Menderes(2011), Marmara’da Bir Ada(2011) ve Aşina Yüzler(2011) kitaplarını yayımlayan Yapı Kredi Yayınları, şimdi de yazarın Kuvayı Milliye Ruhu adlı kitabını okurlarla buluşturdu.

Samet Ağaoğlu’nun Kuvayı Milliye Ruhu, ilk kez 1944 yılında yayımlandı. Kitabın üçüncü basımı 1964’te, dördüncüsü ise 1973 yılında yapıldı. Ağaoğlu, her basımda kitabına yazdığı uzun önsözlerle aradan geçen sürede Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeleri hep Kuvayı Milliye Ruhu’nun temel kavramı olarak gördüğü “ulusal egemenlik ilkesi” açısından değerlendirmiş. Ortaya gerçekten ilginç sonuçlar çıkmış. Bu açıdan önsözler, kitabı güncelleyen birer ek olarak da okunabiliyor. Ne yazık ki yazar artık yaşamadığından güncelleme görevi şimdilerde okurlara düşüyor. Eser, büyük ölçüde Kuvayı Milliye Ruhu’nun yaratıcısı Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 cildi bulan tutanaklarından seçilmiş konuşmalara dayanıyor. Bu konuşmalarda üyeler birçok konuya değinirken ve sert eleştirilerde ya da değerlendirmelerde bulunurken titizlikle savundukları temel her zaman “ulusal egemenlik” olmuş.

Yazar Samet Ağaoğlu, Kuvayı Milliye Ruhu kitabı için “Ulusal egemenlik ilkesi, ulusal bir ruhtan doğdu. O ruha ‘Kuvayı Milliye Ruhu’ diyoruz ve onun ortaya çıkışını göstermeye çalışıyoruz. O günden bugüne bunalımlı dönemlerde ‘Kuvayı Milliye Ruhu’na dönmek ihtiyacı duyuldu. Fakat bu ruh kolaylıkla giyilip çıkartılan bir elbise değildir. Ona dönmek demek, onun bütün gereklerini yerine getirmek demektir” diyor.

Kuvayı Milliye Ruhu “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi”

Yazan: Samet Ağaoğlu

235 sayfa, 18 TL

Yapı Kredi Yayınları

Julie A. Nelson’ın manifestosu

Şirketlerin hem sosyal hem de çevresel sorumluluk almalarını beklemekle çok mu şey istiyoruz? Ya da çocuk ve yaşlı bakımı ticari olarak sağlandığında, tırnak içinde bakım,

başka bir metaya mı dönüşüyor?

Ekonominin insan kontrolünün dışında işleyen soğuk ve kalpsiz bir sistem olduğuna inanan birçok kişi bu sorulara “Evet” yanıtını verecektir. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan bu coşkulu ve sezgisel/öngörülü çalışmada, Julie A. Nelson, bize ekonomik hayatlarımızın ahlaki değerlerimiz ve insan ilişkilerimizden bir biçimde ayrı olduğunu söyleyen teorileri çürütüyor.

Bir manifestodan eksik kalır yanı olmayan Hayatımızdaki Ekonomi kitabı okuyucuların ekonomiye bakış açılarını, olasılıklarını ve ekonominin içindeki yerlerini tazeleyecek ve esin kaynağı olacak.

Hayatımızdaki Ekonomi

Yazan: Julie A. Nelson

123 sayfa, 9 TL

Yapı Kredi Yayınları

Oğuz Tansel’in Altı Kardeşler’i

Yapı Kredi Yayınları, bu kez de Oğuz Tansel’i, korkunç bildiğimiz sevimli hayvanların, hayali kahramanların, iyi ile kötünün buluştuğu masal kitabı Altı Kardeşler’le çocukların hayal dünyasına konuk ediyor.

Altı Kardeşler, arı duru masallarıyla uzun yıllardan beri çocuklara arkadaşlık eden Oğuz Tansel’in dört küçük masal kitabından ikincisi. Diğerleri ise: Üç Kızlar, Yedi Devler ve Mavi Gelin.

Masallar bizi içimizde canlanan, bilmediğimiz bir büyülü dünyaya götürür. Çok kısa bir süre konuk olduğumuz bu dünya zihnimizden hiç silinmez, hep o olağanüstü kahramanları yaşar ve yaşatırız. Bizim gizli bahçemizdir masallar, masal kitapları… Altı Kardeşler’in açtığı kapıdan girilen bahçede de bir tekerleme ve dört masal karşılayacak bizleri. Devler, dev anaları, bey kızları, bey oğulları, peri kızları, peri oğulları, iyiler, kötüler, yoksulu varsılı ile insanımız bu masallarla eğlendirecek bizi, korkunç bildiğimiz sevimli hayvanlar bu bahçede avutacak, oyalayacak…

Altı Kardeşler/Masallar

Yazan: Oğuz Tansel

Resimleyen: Mustafa Delioğlu

71 sayfa, 7 TL

Yapı Kredi Yayınları