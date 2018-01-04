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Eğitim

YKS'nin ikinci oturumunun adı açıklandı: Alan Yeterlilik Testi

Yabancı dil oturumlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca’ya ek olarak Arapça ile Rusça’da geldi

04 Ocak 2018 14:54

YÖK, ilk kez bu yıl uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunun adını açıkladı. Buna göre pazar günü yapılacak oturumun adı Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu. Ayrıca sınavla ilgili Sıkça Sorulan Sorular da güncellenerek, yeni bilgiler paylaşıldı.

Son bilgilere göre YKS, iki oturumdan oluşacak. 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak ilk oturumun adı Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak açıklanmıştı. 24 Haziran Pazar günü düzenlenecek ikinci oturumun adı da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu. Yani YKS=TYT+AYT/Dil oturumu oldu.

Test ağırlıkları belirlendi


TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimlerinden oluşan her bir test, daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak belirlendi. Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 17, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 33, Fen Bilimleri testinin ağırlığı ise yüzde 17 oldu

İki yabancı dil daha


Ayrıca yabancı dil oturumlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca’ya ek olarak Arapça ile Rusça’da geldi.

YKS ile ilgili bugün güncellenen soru cevaplar için tıklayın. 

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