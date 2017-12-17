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Eğitim

YKS'de üniversite programlarının puan türleri açıklandı

Kurulun internet sitesindeki "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplar" bölümüne yeni maddeler eklendi

17 Aralık 2017 20:08

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), üniversitelerdeki lisans programlarına yerleştirmeler için gereken puan türlerini gösteren "YKS Lisans Programları Puan Türleri Tablosu" açıklandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, kurulun internet sitesindeki "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplar" bölümüne yeni maddeler eklendi.

Adayların, önlisans ve lisans programlarını hangi puan türü ile tercih edebilecekleri yönündeki sorusuna, "Önlisans programlarını Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile lisans programlarını ise sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türü ile tercih edebileceklerdir" yanıtı verildi. 

"Meslek Yüksekokullarına yerleştirme sürecinde 2017 yılında, 6 farklı YGS puan türü vardı. 2018 yılında uygulanacak TYT sisteminde de farklı puan türleri olacak mı?" şeklindeki soru içinse, "Hayır. Daha önce de bildirildiği gibi adaylar, tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebileceklerdir" açıklaması yapıldı. 

Yükseköğretim Kurulu'nca, "Adayların lisans programlarına sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı ile yerleştirilebileceği, bu puan türlerinin de 2017 LYS puan türleri ile ilişkilendirildiğinde, TS-Sözel, MF-Sayısal, TM-Eşit Ağırlık, Dil-Dil olacağı daha önce bildirilmişti. Her bir program için hangi puan türü ile yerleşilebileceği ile ilgili tüm programların yer aldığı ayrıntılı bir tablo yayınlanacak mıdır?" sorusuna yanıt olarak, "Yükseköğretim Lisans Programları-Puan Türü" tablosu da yayımlandı. 

Tabloda sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programlarına ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

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