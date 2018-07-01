YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Bu yıl ilk kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

30 Haziran Cumartesi saat 10.15’e başlayan TYT’ye 2 milyon 381 bin 784 aday başvurdu. Adaylara TYT’de, Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

Sınav 135 dakika sürdü.

ÖSYM soru kitapçıkları ve cavap anahtarını internet sayfasından yayımladı.