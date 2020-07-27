YKS sonuçları açıklandı 

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahı erişime açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS birincileri belli oldu

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, YKS (TYT, AYT ve YDT) birincileri de belli oldu. Toplamda 15 kişi, YKS birincisi olarak açıklandı.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerini açıkladı. Üç ayrı sınav şeklinde yapılan YKS maratonunda, toplam da 14 aday birinci olarak açıklandı. Öğrencilerim isimleri açıklanmazken, birincilerin hangi illerden olduğu ilan edildi.

Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde;

YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincileri: 5 aday

Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir

AYT birincileri: 5 aday

Sözel: İzmir

Eşit Ağırlık: Osmaniye

Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,

YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde.