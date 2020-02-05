YKS sınav ücretlerine yüzde 40 zam

Her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretine yüzde 40 zam geldi.

Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler her oturum için 50 lira, 3 oturuma giren öğrenciler 150 lira ödedi. 20 liralık zamla birlikte 2020'de ödenecek tutar her oturum için 70 lira oldu. Üç oturuma da girecek öğrenciler toplamda 210 lira ödeme yapacak.

Daha önceki yıllarda 10 liralık zamlar yapılırken bu sene yapılan zammın diğer senelere göre iki katına çıkması dikkati çekti. Yapılan zam sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Sınav başvuruları için son gün 3 Mart

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

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