YKS öncesi küpe krizi; 4 dakika kala girebildi

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Geç kalmak istemeyen öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara düşerken; 15 dakika kuralına takılan çok sayıda öğrenci ise sınavı saniyelerle kaçırdı.

Üsküdar Burhan Felek Anadolu lisesinde sınava girecek olan İrem Erol ise küpe krizi yaşadı. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol'dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat kulağında küpe sıkıştığı başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi. Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Bacağı kırık öğrencinin sargıları açıldı

Afyonkarahisar’da sınava gelenler arasında kendine ait attan düşerek ayağını kıran Ahmet Can Dikmen de yer aldı. Kendisi gibi sınava girecek arkadaşlarının ve koltuk değneklerinin yardımıyla sınavın yapılacağı okula gelen Dikmen'i arayan polisler sol ayağındaki sargıyı çıkarmasını istedi. Arkadaşlarının yardımıyla okul bahçesine oturan Dikmen, sargıyı çıkardıktan sonra yine arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkarak sınavın yapılacağı okul kapısının önüne geldi. Polisler tarafından üzeri aranan Dikmen koltuk değneklerinin desteği, görevliler ve arkadaşlarının yardımıyla sınav salonuna götürüldü.

Yarın da devam edecek

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün saat 15.45'te düzenlenecek. Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturuma ise 15.30'dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı. TYT'ye 2 milyon 381 bin 784, AYT'ye 2 milyon 19 bin 853, YDT'ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı. Sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.