YKS’nin ilk oturumu bitti; ÖSYM Başkanı Aygün, "TYT tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlandı" dedi

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT başladı. Saat10.15'te başlayan TYT oturumu 135 dakika sürerek, 12:30'da son buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sınav sonrası yaptığı açıklamada, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim" dedi.

Sınav öncesi ÖSYM tarafından paylaşılan YKS genelgesine göre sınav girecek olan öğrenciler ve refakatçileri için ulaşım ücretsiz olacak. TYT oturumuna girerken adayların yanlarında bulundurması gereken YKS giriş yerleri belgesi, ais.osym.gov.tr üzerinden indirebiliyor.

27 Haziran tarihinde ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.