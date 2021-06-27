YKS maratonunda ikinci gün, Alan Yeterlilik Testi sınavı sona erdi

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu 2021-YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı ve 3 saat sürdü. Saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi ise saat 17.45'te sona erecek.

AYT sona erdi, öğrenciler sınavın zorluğundan yakındı

AYT'nin sona ermesinin ardından öğrenciler duygu ve heyecanlarını dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle paylaştı. Yenibosna Muhammed Ali Kalo Ortaokulu'nda sınava giren bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, kimileri de zorluğundan yakındı.

İbrahim Güzel istediği yere gireceğini belirterek, "Sınav iyi geçti. Çalıştık bütün sene, onun emeklerinin karşılığını alıyoruz inşallah. Bence kolaydı, tabii zorlayıcı sorular vardı ama dünkü sınavdan sonra daha umut vericiydi" dedi. Sultan Çekilmez ise sınavın zor geçtiğini ifade ederek, "Bugün biraz zorlandım. Matematik zor geçti, çok umutlu değilim" diye konuştu.