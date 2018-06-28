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YKS günlerinde nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu Nüfus Müdürlükleri açık olacak

28 Haziran 2018 22:30

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu Nüfus Müdürlükleri açık olacak.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran Cumartesi ve 01 Temmuz Pazar günleri yapılacak. Bu nedenle, vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla, sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını (T.C. Kimlik Kartı’nı) kaybeden ve yeniden almak isteyenler için \'Geçici Kimlik Belgesi\' düzenlemek üzere, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatlerinde açık bulunacak.

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