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YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

16 Eylül 2020 16:50

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacaklarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" denildi.

TIKLAYIN - YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

 



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