YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacaklarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" denildi.
TIKLAYIN - YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu