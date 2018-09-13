YKS ek yerleştirme kılavuzu açıklandı

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

31 Ağustos'ta açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından, boş kalan kontenjanlar için yapılacak alımlar kapsamında beklenen YKS ek tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre YKS ek tercihleri 14 Eylül'de (yarın) başlıyor bunun yanında 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da adaylarla paylaşıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamanın tam hali şöyle;

"2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır."

ÖSYM ek yerleştirme kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...