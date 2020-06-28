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YKS'den çıkan genç, Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

28 Haziran 2020 15:28

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı sonrası F.K. (19) isimli bir genç, öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 

Diyarbakır Merkez'e bağlı Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi.

F.K., Koronavirüs şüphesiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.'ya test yapılacağı öğrenildi.

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