YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi çözemedi

Hafta sonu yapılan YKS’de çıkan Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metinle çıkan soruyu, filmin senaristi Levent Kazak bile çözemedi.

Üniversite giriş sınavlarının ilk oturumu olan YKS cumartesi yapıldı. Sorular ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından, sınavda yer alan bazı sorular çok konuşuldu.

Bu sorulardan birinde, Türkçe testinde yer alan Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metne yer verilerek, "Söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir" sorusu soruldu.

Çıkan soruyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan filmin senaristi Levent Kazak, “Size bir iyi, bir de kötü haberim var: iyi olan, iki gün önceki üniversite giriş sınavında bizim üzerimizden Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü’yü sormuşlar, filmimiz adına gurur duyduk. Kötü olan ise soruyu anlamadım, var mı çözen?” ifadelerini kullandı.

Sorunun doğru cevabı ise, cevap anahtarında D şıkkı olan "Kemal Tahir'in görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası sunmaktadır" seçeneği olarak yer aldı.