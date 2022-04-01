YK Enerji’den İkizköy açıklaması: 9 zeytin ağacı park alanına taşındı, çalışanlarımız darp edildi

Yeniköy Kemerköy Enerji (YK Enerji), Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki zeytin ağacı sökümüne ilişkin, “9 zeytin ağacı, uzmanlar eşliğinde, yine YK Enerji bünyesinde oluşturulan ve 22 binden fazla zeytin ağacının yer aldığı zeytin park alanına taşınmıştır. İki çalışanımıza eylemciler tarafından saldırılmış ve çalışanlarımız darp edilmiştir” açıklaması yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada ve bazı medya organlarında ‘İkizköy’de zeytin ağaçları kesiliyor’ içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu zeytin ağaçlarının bulunduğu alan, 2016 yılında kamu yararı kararı doğrultusunda yerli kaynaktan elektrik üretimi amacıyla kamulaştırılarak madencilik faaliyetleri için şirketimize tahsis edilmiştir. Linyit işletmeleri sahasında bulunan 9 zeytin ağacı, uzmanlar eşliğinde, yine YK Enerji bünyesinde oluşturulan ve 22 binden fazla zeytin ağacının yer aldığı zeytin park alanına taşınmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir şekilde ağaçların kesilmesi, zarar görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kök bütünlüğü korunan ağaçların herhangi bir zarar görmemesi için iş makineleriyle etrafları kazılarak ve budamaları yapılarak yeni yerlerine taşınmaktadır. Tüm bu işlemler uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, zeytin ağaçlarının taşınması sırasında madencilik faaliyeti için şirketimize tahsis edilmiş alanın içine girilerek iki çalışanımıza eylemciler tarafından saldırılmış ve çalışanlarımız darp edilmiştir. Saldırının ardından kolluk kuvvetleri, eylemcilere müdahale etmiştir. Çalışanlarımıza saldıran ve yaralanmalarına neden olan kişiler hakkında da tüm yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek isteriz.”

Ne olmuştu?

Muğla Milas'ta İkizköy’de termik santral yapmak isteyen şirket zeytin ağaçlarını kesmek için harekete geçti. Özel güvenliğin köylüleri darp ettiği iddia edilirken, duruma tepki gösteren EMEP İl Başkanı Nuri Alikoç ve TİP Muğla İl Başkanı Volkan Çetin de gözaltına alındı. Ağaçların kesilmesini önlemeye çalışan köylüler, destek çağrısı yaptı.

TIKLAYIN | Termik santral yapmak için zeytin ağaçlarını kesmeye geldiler, İkizköy halkı: Herkesi desteğe çağırıyoruz