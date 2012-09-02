Yiyecekler de depresyona sokabiliyor!

İngiliz beslenme uzmanı Dr. John Briffa, bedenin duygusal ve zihinsel sağlığının besinlerle yakından ilgili olduğunu ortaya koydu.

Briffa, ruh halindeki değişimlerin arka planında rol oynayan besinleri The Times gazetesi için derledi.

İşte bilimsel verilerle depresyona sokan yiyecekler:

Tüm meyvelerde früktoz denilen meyve şekeri bulunuyor. Kan şekerinin dengeli olarak yükselmesini sağladığı için yapay şekerler yerine meyvelerin tüketilmesi öneriliyor. Fakat, früktozun fazlası “metabolik sendrom” sorununa yol açıyor. Metabolik sendrom, tüketilen şeker ve yağların karın bölgesine yerleşmesiyle tansiyonun yükseltmesine yol açabiliyor.

Ayrıca fazla şeker ve yağ yüzünden hücrelerin insülin hormonuna tepki vermeyerek direnç göstermesiyle de bu sendrom ortaya çıkabiliyor. İnsülin direncinin ise, depresif bir ruh haline sürüklediği biliniyor. Früktoz bakımından en zengin meyveler ise elma ve üzüm. Uzmanlar, bu meyvelerin tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini, asitli içecekler, aromalı yoğurtlar, şekerlemeler, kuru pastalar, kahvaltı gevreklerinden uzak durulmasını ve çilek gibi düşük früktoz içeren meyvelerin tercih edilebileceğini söylüyor.



Nişasta baş düşman



Genellikle her gün tüketilen makarna, pilav, patates, kahvaltılık gevrekler, nişasta bakımından zengin içeriğe sahip. Fakat, şeker (glükoz) moleküllerinden oluşan nişasta, fazla kiloların ve yüksek kan şekerinin en büyük sorumlularından biri.

Bu yüzden, öğünlerin karbonhidrat gruplarından çok protein ağırlıklı olması, fırında ya da ızgara tavuk veya balık, müsli, yoğurt, fırınlanmış patates, çilek, ahududu ve yemiş gruplarının tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle, et, balık, yumurta gibi gıdalar, kan şekerini dengede tutarak ruh halinin de sabit kalmasında etkili oluyor.



Şeker morali bozuyor



Sofra şekeri olarak de bilinen “sükroz”, kana doğrudan karışarak kan şekerinin yükselmesine neden oluyor. Kana çok hızlı karıştığı için aynı hızla kan şekerinin düşmesine neden olarak 2 ila 3 saat içinde bedenin yorgun düşmesine, dikkat eksikliğine ve moral bozukluğuna yol açıyor. Bu yüzden, mümkün oldukça az tüketilmesi öneriliyor. Briffa, kan şekerinin dengede kalmasında dengeli bir ruh halinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.



Antidepresan yağlar



Ayçiçeği, mısır, soya filizi gibi sebzelerde bulunan yağlar, kalp dostu olarak bilinen çoklu doymamış yağ içeriğine sahip. Fakat içinde Omega 6 asitleri bulunan bu yağlar, vücutta antidepresan özelliği gösteren Omega 3 yağ asitlerinin işlevlerini devredışı bırakıyor. Bisküvi, margarin, fast food gibi rafine gıdalarda da görülen Omega 6 yağ asitlerinden uzak durarak yağ ihtiyacının somon, sardalye, alabalık gibi Omega 3’ten zengin besinlerden karşılanması öneriliyor.